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Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor - Son Dakika

Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor

18.12.2021 19:06

Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor Sivas doğal yaşam evleri ile Avrupa'nın kış turizm merkezlerinden Alpler'i aratmıyor.

Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor

SİVAS - Sivas doğal yaşam evleri ile Avrupa'nın kış turizm merkezlerinden Alpler'i aratmıyor.

Türkiye'nin en ideal kayak pistleri ile Kış turizminin çekim merkezlerinden biri haline gelen Sivas Yıldızdağı Kayak ve Kış Turizm Merkezi, Doğal Yaşam Evleri ile de dikkat çekiyor. Sivas Valiliği tarafından inşa edilen evlerin sayısı kısa sürede 20'nin üzerine çıktı, hedef ise 200 doğal yaşam evi. Bungalov evler doğallıkları ve konforları ile misafirlerine Alpleri aratmayacak bir tatil imkanı sunuyor.

Sezon açılmadan yüzde 50'si doldu

Yıldızdağı Kış Turizm Merkezi İşletme sorumlularından Sedat Kuruçay, sezonun açılmamış olmasına rağmen yüzde 50 doluluk oranına ulaştıklarını belirtip, "Yıldızdağında şu anda 10-15 santimetre kar kalınlığımız var. Sezona hummalı bir şekilde hazırlanıyoruz. Kar yağışına bağlı olarak 25 Aralık tarihinde sezonu açmayı hedefliyoruz. Şuanda 25 Doğal Yaşam Evimiz mevcut. Sezon açılmamış olmasına rağmen yoğun talep alıyoruz. Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz doğal yaşam evlerimizde konuklamak için sabırsızla bekliyor. Sezon açılmadan doluluk oranımız yüzde 50'nin üzerine çıktı. Doğal yaşam evlerimizde bir ailenin gereksimlerini karşılayacak her şey var" şeklinde konuştu.

Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor
Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor
Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor
Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor

Türkiye, Turizm, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'taki doğal yaşam evleri Alpler'i aratmıyor - Son Dakika


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