Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü
Son Dakika Güncel Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü

Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü

7 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas'taki Eğriçimen Yaylası beyaza büründü, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda mevsimin ilk karı yağdı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından yayla beyaza büründü.

Yaylada yaşayan Sadettin Dündar, yaz aylarında manzarasıyla insanların ilgisini çeken Eğriçimen Yaylası'nın kar yağışının ardından daha da güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Dündar, bu güzel ana şahit olduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, yaylada kar yağışını cep telefonunu ile görüntülediğini ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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