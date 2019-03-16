Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Fetö Operasyonu

Sivas'taki Fetö Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 akademisyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyenler M.Ş, M.Y. ve B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheli doktorlardan A.D, H.Y, A.Ş.Ç. ve S.B. tutuklanmış, İ.A, Ü.Y. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları, ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve önceki operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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