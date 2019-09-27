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Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta, FETÖ/PDY tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha serbest bırakıldı.

Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Sivas'ta, FETÖ/PDY tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü daha serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik soruşturması kapsamında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.A. ve H.A. mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, İ.Ş. ve Ş.Y.D. adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın salıverildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, dün çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Sivas, Erzurum, Adana, Samsun, Ankara, Tokat, Nevşehir, Niğde, Isparta ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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