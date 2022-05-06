Sivas'taki Hamidiye Kültür Bahçesi yaza hazırlandı - Son Dakika
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Sivas'taki Hamidiye Kültür Bahçesi yaza hazırlandı

06.05.2022 11:15
Sivas'taki Hamidiye Kültür Bahçesi yaza hazırlandı

Sivas'ta, tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde yer alan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yaz hazırlıkları tamamlandı.

Sivas'ta, tescilli yapıların da bulunduğu Haralar bölgesinde yer alan Hamidiye Kültür Bahçesi'nde yaz hazırlıkları tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas- Ankara kara yolu Nuri Demirağ Havaalanı kavşağı yakınında bulunan tarihi Haralar bölgesinde 251 bin metrekarelik alanı kaplayan ve bazı donatılarında çalışmaların sürdürüldüğü Hamidiye Kültür Bahçesi, ziyaretçileri de ağırlıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, proje alanında yaz hazırlıklarının ramazandaki çalışmayla tamamlandığını, içerisinde müze, restoran, organik ürün satış yerleri, egzotik park, bilim evi, Sivas konağı, butik otel, macera park ve ata sporları merkezi bulunan parkı herkesin görmesi gerektiğini vurguladı.

Algın, "Parka, yöresel ürünlerin satılacağı merkez yapıyoruz. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Yaz döneminde Hamidiye Kültür Bahçesi 24 saat hizmet verecek. Bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Binlerce ziyaretçimiz alanı gezdi. Hedefimiz kısa vadede bu seviyenin çok çok üzerine çıkmak. Valimiz sayın Salih Ayhan'ın öncülüğünde Sivas'a kazandırdığımız bu proje adından sıkça söz ettirecek." ifadesini kullandı.

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Hamidiye, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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