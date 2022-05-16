SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika
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SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ

16.05.2022 12:57

SİVAS'ta, kullanılmayan hurda dükkanında çıkan fareler nedeniyle esnafın sıkıntıya girdiği iş hanı, belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak temizlendi.

SİVAS'ta, kullanılmayan hurda dükkanında çıkan fareler nedeniyle esnafın sıkıntıya girdiği iş hanı, belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak temizlendi. Lağımdan geldiği belirlenen farelerin iş hanı içine çıktığı yağmur suyu hattı kapatıldı.

Küçükminare Mahallesi Dikilitaş Caddesi'ndeki Kangal İş Hanı'nda, 3 ay önce ölen Mustafa Akpolat'ın sahibi olduğu ve bu süreçte açılmayan hurda dükkanında çıkan fareler, esnafı tedirgin etti. Çay ocağı, el işi malzemesi satan dükkanlar, market ve bıçakçıların olduğu iş hanındaki esnaf, kendi çabalarıyla, etrafta gezinen farelerle mücadelede sonuç alamadı. Esnafın şikayetiyle Sivas Belediyesi ekipleri müdahale etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri handaki çalışmada, farelerin lağımdan geldiğini ve yağmur suyu hattından çıktığını tespit etti. Dükkanın önündeki yağmur suyu hattı kapatıldı. Ayrıca dükkanın önündeki malzemeler de kaldırılıp han ilaçlandı. Fare sorununun çözüldüğü iş hanı esnafı rahat nefes aldıklarını ifade etti. (

SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ
SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TAKİ İŞ HANI, ESNAFI TEDİRGİN EDEN FARELERDEN TEMİZLENDİ - Son Dakika
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