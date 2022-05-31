Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

31.05.2022 20:54
Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Sivas'ın Zara ilçesinde hidroelektrik santralinde yaşanan iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde hidroelektrik santralinde yaşanan iş kazasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Dilekpınar köyündeki hidroelektrik santralinde su borusu bakım onarımında çalışan M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek düştü.

Boru içerisine sıkışan işçiler, bölgedeki iş makinesi yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerden M.İ'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Y.Ş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma bölgede inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Sivas, işçi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'taki iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika


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