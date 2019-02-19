Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Kazada Ağır Yaralanan Genç Öldü

Sivas'taki Kazada Ağır Yaralanan Genç Öldü

1 saat önce

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'taki Kazada Ağır Yaralanan Genç Öldü, System.String[]
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent meydanı güzergahında ilerleyen K.M.K. (19) yönetimindeki 06 LPR 44 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 80 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile yanında bulunan G.A. (19) ve Sefa Koçak (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Sefa Koçak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ahmet Turan, Sivas, 3. Sayfa
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