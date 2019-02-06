Sivas'taki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
20 dakika önce
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Sivas
'ın Kangal
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kaza sabah saatlerinde Malatya-Sivas karayolu Kangal ilçesi Yeşildere
mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. Ö (58) yönetimindeki 58 BD 960 plakalı otomobil seyir halindeyken yol kenarındaki çakıla girip devrildi. Kazada araçta bulunan Medine Öz (64) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve eşi Medine Öz (54) ile Sultan Öz (60) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan Sultan ve Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Medine Öz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerle birlikte kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:18 Kaynak: İHA
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