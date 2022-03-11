Sivas'taki korkunç cinayete 3 tutuklama - Son Dakika
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Sivas'taki korkunç cinayete 3 tutuklama

11.03.2022 23:13
Sivas'taki korkunç cinayete 3 tutuklama

Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan Emrah Dinçer'i öldürüp betonla gömdükleri iddia edilen aynı ailenin 5 üyesinden 3'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sivas'ta 7 yıldır kayıp olan Emrah Dinçer'i öldürüp betonla gömdükleri iddia edilen aynı ailenin 5 üyesinden 3'ü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Emrah Dinçer, hayvancılık yapmak için Niğde'deki ölen ablasının kocasının yanına gitti. Bir süre sonra Dinçer ortalıktan kayboldu. Aradan geçen 7 yılda Dinçer'in izine rastlanılmadı. 2018 yılında Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan kayıp başvurusu üzerine Sivas polisi tarafından konuyla ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı. Devam eden polis araştırması sırasında A.Ö. isimli bir tanık, Dinçer'in eniştesi ve eniştesinin kardeşi İsmet Ö. ve Oğuzhan Ö. tarafından öldürülerek Niğde'de bir ahırın bahçesine gömüldüğünü ileri sürdü. A.Ö.'nün iddiası üzerine belirtilen adreste kadavra köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada Dinçer'e ait olduğu düşünülen insan iskeletine rastlanıldı. Olayla ilgili olarak Dinçer'in eniştesi İsmet Ö. ile eniştesinin kardeşi, annesi, babası ve amcası gözaltına alındı. Sivas'a sevk edilen enişte İsmet Ö., kardeşi Oğuzhan Ö., amca Ali Ö., anne H.Ö ve baba H.Ö., Sivas Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Geç saatlere kadar süren yargılamada İsmet Ö., kardeşi Oğuzhan Ö., amca Ali Ö. tutuklanırken anne H.Ö ve baba H.Ö adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlıların ve tanıkların ifadelerine göre zanlıların Dinçer'i öldürdükten sonra 2 yıl boyunca Dinçer'in cep telefonunu kullanarak sürekli ailesinden para aldıkları, ailenin şüphelenmesi üzerine Dinçer'in Çin'e gittiği yalanını söyledikleri ileri sürüldü. Dinçer'in ailesinin, oğullarının bu nedenle öldürüldükten 2 yıl sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. - SİVAS

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Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı Sivas'ta 7 yıldır kayıp kişiyi öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı

Emrah Dinçer, Gemerek, Niğde, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'taki korkunç cinayete 3 tutuklama - Son Dakika


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