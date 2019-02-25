Sivas'taki Kyk Yurdu Rekor Sürede Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas'ta yapılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurduna ilişkin, "Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik yurdu, 10 ay gibi rekor bir sürede hizmete sunduk." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas'ta yapılan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurduna ilişkin, "Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik yurdu, 10 ay gibi rekor bir sürede hizmete sunduk." ifadesini kullandı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük yurt projesinin Sivas'ta inşa edildiğini bildirdi.



Sivas'a yapılan öğrenci yurdunun adeta bir millet bahçesi gibi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Çam ormanları ile iç içe yapılan yurdumuz 8 bloktan oluşuyor. Kampüste sosyal tesisler, yaşam merkezleri, fuaye-sergi alanı, konferans salonu, 500 kişilik spor salonu, basketbol, voleybol, tenis sahaları, yürüyüş yolları, spor aletleri ile donatılmış spor alanı, oturma alanları, yeşil alanlar bulunuyor. 5 yıldızlı otel konforundaki öğrenci odalarımızda çalışma masası, tuvalet, banyo bulunuyor. Türkiye'nin tek seferde yapılan ve en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik yurdu, 10 ay gibi rekor bir sürede hizmete sunduk. İlk etapta 5 bin öğrencinin yararlandığı yurdumuzda 2 yurdun da açılmasıyla gelecek eğitim döneminde tam kapasiteye ulaşılacak. Yurdumuz üniversitemizin hemen yan tarafında, üniversiteye 500 metre mesafede ve öğrencilerimiz yürüyerek okullarına gidebiliyor. Gençlik merkezi gibi, halk eğitim merkezi gibi, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği donatıların olduğu yurdumuz tam kapasite hizmet vermeye başladığında adeta bir millet bahçesi gibi olacak."



Yurt sayısı 781'e, yatak sayısı 700 bine yükseldi



Kasapoğlu, eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki farkı görebilmek için üniversite öğrencilerine tanınan imkanlara bakılmasının yeterli olabileceğini belirtti.



Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"2002'de 190 olan yurt sayısı yüzde 311 artışla 781'e yükseldi. Yatak sayısı ise yüzde 284 artışla 182 binden 700 bine yükseldi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün önemli hizmeti burs ve krediler. 2002 yılında 451 bin 550 öğrenciye kredi verilmekteyken, 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye kredi ve 451 bin 751 öğrenciye ise burs olmak üzere toplam 1 milyon 623 bin 258 öğrenciye burs veya kredi ödenmiştir. Zamlar ile beraber 2019 itibarıyla ödeyeceğimiz rakam ise lisans öğrencilerimiz için 500 TL, yüksek lisans öğrencileri için bin TL, doktora yapanlar için ise bin 500 TL oldu. Geçen yıl yaptığımız bir değişiklikle artık temmuz ve ağustos ayları için yurt ücreti alınmıyor. Ayrıca bu eğitim öğrenim döneminde yurt ücretlerine zam da yapmadık. Öğrencinin yurda ödediği ücretten daha fazlasını onlara beslenme yardımı olarak geri veriyoruz. Öğrencilerimize, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için aylık 375 lira beslenme katkısı sağlıyoruz. 2002 yılında beslenme yardımı aylık 11 liraydı."



İlk etapta 5 bin kişiye hizmet veriyor



Öğrenci yurdu, Sivas İl Özel İdaresi tarafından iş ve işlemleri yapılarak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devredildi.



Birinci etap olan 2 bin 500 kişilik Yıldız Kız Yurdu ile 2 bin 500 kişilik Kızılırmak Kız Yurdu öğrenci alımı, Kasım 2018'te gerçekleştirildi. İkinci etabın ise bu yaz sonunda hizmete açılması planlanıyor. Kız öğrencilerin yeni yurtlara taşınmasıyla boşalan yurt binalarına erkek öğrenciler yerleştirildi.



Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü toplamda 9 katlı 8 adet bloktan oluşuyor ve yurt bloklarının her biri 1250 kişilik. 175 bin metrekare açık alana, 86 bin metrekare kapalı alana sahip kampüsün içerisinde; faaliyet odaları, sosyal tesisler, bir yaşam merkezi, 6 etkinlik alanı, fuaye-sergi alanı, 1000 kişi kapasiteli konferans salonu, kırtasiyeler, yaşam ve spor alanında 500 kişilik spor salonu, 2 açık basketbol ve voleybol sahası, 2 açık tenis sahası, 2 kapalı tenis kortu, 2 kapalı basketbol sahası, yürüyüş yolu, satranç sahası, spor aletleri ile donatılmış spor alanı, oturma alanları, yeşil alanlar bulunuyor.



5 yıldızlı otel konforundaki öğrenci odaları 4 kişilik, 1+1 süit oda şeklinde yapılırken, odalarda çalışma masası, tuvalet, banyo bulunuyor. Öğrenciler kaldıkları odalar dışında ayrıca ders çalışılan özel odalardan da yararlanabiliyor. Sosyal donatılarda öğrencilerin taleplerine göre çeşitli eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleniyor.

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