Sivas'taki Millet Bahçesi'nde fidan dikimi - Son Dakika

SİVAS'ta il protokolü, yapımı tamamlanarak, açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nde sabah sporu yaptı ardından fidan dikti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer il protokolü, yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nde sabah sporu yaptı. Vali Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra Millet Bahçesi'nde fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Millet Bahçesi'nde yeni 500 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca Millet Bahçesi'nin otopark kapasitesi ise 268'e yükseltildi.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, güzel bir Millet Bahçesi'nin kente kazandırıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ağaçlandırma çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Ayhan, "Hem ağaçlandırma talimatını yerine getirmek hem de güzel bir aktivite ile tanıtımını sağlamak amacıyla bir program yaptık. Milletimiz ve Sivas'ımız bir değer kazandı, çok harika bir Millet Bahçesi oldu. 2 bine yakın büyük ağaç, 35 binin üzerinde küçük ağaç ile 53 bin 136 metrekare bir alanda müthiş bir Millet Bahçesi oldu. Kullanım şekli, fonksiyonuyla ulaşım akslarıyla çok güzel bir Millet Bahçesi oldu. Bu değere sahip çıkalım" dedi.

Millet Bahçesi'ndeki tüm eksiklerin giderildiğini belirten Belediye Başkanı Bilgin ise "İnşallah sabahtan gece saat 24.00'e kadar halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sivas güzel bir eser kazandı, güzel bir değer kazandı" diye konuştu.

Sivas Millet Bahçesi'nin yaklaşık 15 milyon ihale bedelinin olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yeri ile birlikte değerlendirdiğimizde 150 milyonluk bir değer. Burası Sivas'ın merkezinde nefes alacak, insanların vakit geçirebileceği bir alan olacak" dedi.