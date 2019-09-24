Sivas'taki millet bahçesinde sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sivas'ta yapımına başlanan millet bahçesinin bu yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivas spor'un yıllarca maçlarını oynadığı eski 4 Eylül Stadyumu'nda yıkımın tamamlanmasının ardından, şubatta millet bahçesi yapılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen ve 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapılan millet bahçesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol, voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılarının yer alacağı millet bahçesinin bu yıl sonunda açılması hedefleniyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müteahhit firma ve personeline disiplinli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Millet bahçesinin yıl sonunda Sivas halkının hizmetine gireceğini belirten Bilgin, "Yeşili bol, betonu az bir millet bahçesi olarak Sivas'ımıza değer katacak. Millet bahçesinin üst tarafında bulunan araziyi de aldık. Önümüzdeki günlerde oraya da bölgeye değer katacak projeler yapacağız." dedi.

Bilgin, millet bahçesi içerisinde bulunan eski spor salonunu koruduklarını anlatarak, "Bu, şehrin ve spor camiasının genel bir talebiydi. Millet bahçesinin 4 çevresine yollar yaparak daha kullanışlı hale getireceğiz. Aileler gelip burada hoşça vakit geçirecek. Bunlar seçim döneminde verdiğimiz sözlerdi. Bu alanda bana destek veren bütün bakanlıklara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eski Numune Hastanesinin yerinin hukuki durumu netleşince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından o bölgeye de millet bahçesi yapılmasının planlandığını kaydeden Bilgin, proje çalışmalarına başladıklarını, yaklaşık 80 bin metrekare bir alanı da Sivas'a nefes aldıracak millet bahçesi olarak şehrin hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Bilgin, ayrıca seçim döneminde açıkladıkları projeleri ilk yıl olmasına rağmen "sesiz ve derinden" devam ettirdiklerini söyledi.