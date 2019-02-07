Son Dakika Haberleri: Sivas'taki Silahla Yaralama

Sivas'taki Silahla Yaralama

51 dakika önce

Sivas'ta alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Sivas'ta alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmada eniştesi tarafından silahla yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen eniştesi S.D. tarafından silahla yaralanan Murat Çalışkan (32), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas'ta dün S.D, Örtülüpınar Mahallesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde karşılaştığı kayınbiraderi Murat Çalışkan ile tartışmaya başlamıştı. S.D, Çalışkan'ı tabancayla yaralamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:14 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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