Sivas'taki silahlı kavga

Sivas'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Silahlı kavgada bacağından yaralanan Yasin G'nin (33) de aralarında bulunduğu şüpheliler T.B. (36), N.H. (59), A.K. (49), H.I. (34), S.K. (31) ve A.K'nin (21) İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden Yasin G. ile S.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, H.I. ve T.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Eğriköprü Mahallesi Yurtlar mevkisinde, 2 gün önce bir kafeterya önünde Yasin G. ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bunun üzerine S.K. tabancayla Yasin G'yi bacağından yaralamış, aynı silahtan çıkan mermilerden biri de olay yerine yakın başka bir kafeteryada oturan Yunus D'nin (20) yüzüne isabet etmişti.