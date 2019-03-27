Sivas'taki Silahlı ve Bıçaklı Kavga
28 dakika önce
Sivas'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivas
'ta çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atatürk Caddesi PTT
Başmüdürlüğü önünde dün çıkan kavgaya karışan şüphelilerden Özkan K. (35) tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Özkan K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fazlı E. (49) ile Özkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Fazlı E'nin tabancayla ateş etmesi üzerine Özkan K. de bıçakla saldırmıştı. Fazlı E'yi boynundan bıçaklayan, Özkan K. de ayağına isabet eden kurşunla yaralanmıştı. Bu sırada caddede yürüyen Soner Y. (22), Murat E. (49), Şahin K. (69) ve Hüseyin A. (49) silahtan çıkan mermilerin ayaklarına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.
Fazlı E'nin, Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:41 Kaynak: AA
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