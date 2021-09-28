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ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

28.09.2021 12:18

SİVAS'ın Gürün ilçesinde dik kayalıklarla çevrili yapısıyla dikkat çeken 7 kilometre uzunluğundaki Şuğul Kanyonu, dört mevsim ilgi görüyor.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde dik kayalıklarla çevrili yapısıyla dikkat çeken 7 kilometre uzunluğundaki Şuğul Kanyonu, dört mevsim ilgi görüyor. Kanyonda kaya tırmanışı yapan Spor Tırmanış Milli Hakemi Dr. Ebuzer Bekar, "Bölge, doğa sporları açısından elzem bir yer" dedi.

Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Şuğul Kanyonu, yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gürün Tohması da denilen bölge, Mağarabaşı ve Kuşkayası mevkilerinde yer alıyor. Gövdeli Dağı'ndan kaynaklanan ve etrafı dik kayalarla çevrili kanyon, 7 kilometre uzunluğunda dar vadiden oluşuyor. Vadideki derede kırmızı benekli alabalık başta olmak üzere birçok tatlı su balığı bulunuyor. Kanyon boyunca farklı büyüklükteki mağaralar da ilgi çekiyor. Kanyonda ayrıca söğüt, yabani badem, kuşburnu, sumak, ardıç gibi ağaç türleri ile birçok kuş türü bulunuyor. Ebabil, keklik, ağaçkakan, şahin, kartal, doğan gibi kuşlar bölgede görülen türler arasında.

'4 SAAT YÜRÜYÜŞ YAPILABİLİYOR'

Kanyonun başlangıcından bitimine kadar 4 saatlik bir yürüyüş ile gezilebildiğini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, kanyonun üst kısımlarında şelaleler oluştuğunu, bu kısımlarda da derin suların bulunduğunu söyledi. Yürüyüş gruplarının belli bir rotada trekking yapmalarını tavsiye eden Hasdemir, Şuğul'un Türkiye'de önemli kanyonlardan birisi olduğunu vurguladı.

Spor Tırmanış Milli Hakemi Dr. Ebuzer Bekar ise Şuğul Kanyonu'nun doğa sporları ve kaya tırmanışı açısından önemine dikkat çekti. Yaklaşık 10 yıldır bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Bekar, "Fırsat buldukça Şuğul Kanyonu'na gelip kaya tırmanışı yapıyoruz. Tırmanış alanlarında istasyon kurup, sistem ayarlayıp iniş çıkış çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bölge doğa sporları açısından elzem bir yer" dedi.

ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Toros Dağları, Gürün, Sivas, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞUĞUL KANYONU'NDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika
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