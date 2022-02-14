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Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı - Son Dakika

Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı

14.02.2022 11:48

Sivas'ta dünyaca ünlü markalar için fason üretim yapan bir firma, geçen yıl 16 Avrupa ülkesine 1 milyon kot pantolon sattı.

Sivas'ta dünyaca ünlü markalar için fason üretim yapan bir firma, geçen yıl 16 Avrupa ülkesine 1 milyon kot pantolon sattı.

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde kot üretimi yapan Lefaks Tekstil, ürettiği kotların tamamını Avrupa'ya ihraç ediyor.

Fabrikanın Genel Müdürü Mürsel Önder, AA muhabirine, 2005 yılında 100 kişiyle üretime başlayan fabrikalarının 650 kişiyi istihdam eder hale geldiğini söyledi.

İhracatta "altın çağı" yaşadıklarını belirten Önder, "Devletimiz bu konuda verebildiği en büyük destekleri veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde tüm devlet erkanımıza teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde devletin bize yapmış olduğu yardımlar, elemanlarımıza kişisel bazda vermiş olduğu destekler çok büyüktü ve önemliydi." dedi.

"Gerçek anlamda işe yetişemiyoruz, işimiz çok"

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da 16 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Önder, bu yıl ihracatta hedef büyüttüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Fabrikamızda 10 bin metrekare kapalı alanın inşaatına başladık. İnşallah oraya da 200-250 kişi almayı düşünüyoruz. Bu yüzden Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için uygulanan Cazibe Merkezi Programı'nın, organize sanayi bölgemiz için de uygulanmasını talep ediyoruz. 2020'yi 750 bin, 2021'i 1 milyon kot üretimiyle kapattık. Gerçek anlamda işe yetişemiyoruz, işimiz çok. Bu konuda İŞKUR ve meslek liselerinden destek alıyoruz. Çok güzel şeyler oluyor ve daha da olacağına inanıyoruz. İhracat tam gaz devam ediyor. 2022 yılında inşallah 1,5 milyon adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

Fabrikalarını yüzde 100 büyütme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Önder, "Ne üretirseniz üretin mutlaka ihracat olması lazım. Türkiye'nin geleceği ihracatta." ifadelerini kullandı.

Önder, iş konusunda en ufak sıkıntılarının olmadığını ve talepleri yetiştirmek için mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı
Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı
Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı

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Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, İhracat, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekstil firmasından Avrupa'ya 1 milyon kot pantolon ihracatı - Son Dakika


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