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Sivas'taki trafik kazası

33 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba ve 3 oğlunun yaşamını yitirdiği kazada, 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Hicran Dalga (33) tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Yaralılar Sibel Erva Dalga (3) ile Aysun (32) ve Fatih Umuç'un tedavileri ise devam ediyor.

Fatih Umuç (23) idaresindeki 16 BLA 93 plakalı otomobil, 3 gün önce Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrilmiş, kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve 6 aylık oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan (7) ve Yavuz Selim Umuç (9), sevk edildikleri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Kazada hayatını kaybeden Sarıkamış Devlet Hastanesi bilgi işlem personeli Hakan Umuç ve ailesinin Hatay'daki kız kardeşinin düğününe katıldıktan sonra Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenilmişti.


Baba ve 3 oğlunun cenazesi, önceki gün memleketleri Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toprağa verilmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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