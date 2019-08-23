Son Dakika Haberleri: Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasında
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Sivas'taki trafik kazası güvenlik kamerasında

59 dakika önce

Sivas'ta 3 gün önce 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Sivas'ta 3 gün önce 11 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basınla paylaşılan kayıtlarda, kavşağa kontrolsüz giren iki aracın çarpıştığı görülüyor.

Görüntülerde kazanın ardından yaralanan sürücüler ve yolcuların araçtan çıkartılması da yer alıyor.

Sivas Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, bu tür trafik kazalarına gece görüş mesafesinin kısalması ve dikkatsizliğin yanı sıra özellikle kavşakta kural ihlali yapan sürücülerin yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, yeşil ışık yansa dahi kavşağa yaklaşırken hızını düşürmeyerek kontrolsüz geçiş yapan sürücülerin de kazaya karıştıkları ifade edildi.

20 Ağustos'ta Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas- Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Adliye kavşağında, Bilal Hargün (32) idaresindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücülerin de aralarında olduğu biri bebek, 2'si çocuk 11 kişi yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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