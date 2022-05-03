Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

03.05.2022 18:27
Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Sivas'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki 58 ADK 603 plakalı Hundai marka araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Sakarya'da 3 araçlı kazada 3 yaralı Son dakika haberleri! Sakarya'da 3 araçlı kazada 3 yaralı

Kayseri, Tragger, Sivas, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:43 9 yıldır tedavi gören 15 yaşındaki kız, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 18:34:52. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement