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Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Sivas'ı Suşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltını alındı.

Sivas'taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

SivasSuşehri ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltını alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele suçları kapsamında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada İran uyruklu iki şüphelinin üzerinde 986 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, ilçede Afganistan uyruklu 2 şüphelinin ikametinde arama yapan polisler bin 56 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, haklarında "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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