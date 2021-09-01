Sivas'taki "Zanaatkarlar Çarşısı" tarihi yeniden canlandıracak - Son Dakika

Sivas'ta yapımı devam eden Zanaatkarlar Çarşısı, Anadolu'nun ahilik geleneği ile yıllarca icra edilen ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının geçmişten günümüze sunulacağı bir müze olarak hayat bulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'a özgü zanaatları ve zanaatçılığı anlatan, dönemine uygun olarak tasarlanan dükkanlarla canlandırılan Zanaatkarlar Çarşısı inşaatında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas Sanayi Mektebi Müzesi'nin yanında inşaatı süren "Zanaatkarlar Çarşısı" ile bölgede planlanan müze havzasının şehre önemli bir değer katacağını belirtti.

Tarihi meydan, müzeler ve yapılacak millet bahçesi ile Sivas'ın çehresinin değişeceğini aktaran Ayhan, projeyi çok önemsediklerini aktardı.

Projenin, kadim kültürü gün yüzüne çıkartıp, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarmakta bir misyon üstleneceğine dikkati çeken Ayhan, "Tarihsel derinliği olan ve ekonomik katkısı da olan bir iş ortaya çıkmış olacak. Burada 41 adet dükkan var, güzel ve otantik bir çarşı var. Burada hem geçmişin izlerini görmüş olacağız hem de Sivas'ın zanaatkarlık kültürünü, meslek erbabını, Sivas ile özdeşleşmiş meslekleri burada hem sergileyeceğiz hem üretimler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bölgeyi kültür havzası konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Burası Cumhuriyet Meydanı ile entegre olacak. 25 bin metrekarelik meydan projesi, 140 bin metrekareye çıkmış olacak. Devasa Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük meydanlarından birisi olacak. Hakikaten derin ve güçlü bir potansiyelimiz var, işte onları böyle ilmek ilmek gün yüzüne çıkartıyoruz. Sivas'ın geleceği gerçekten çok muhteşem olacak. Bu eserler gün gün ortaya çıktıkça da heyecanımız daha da artıyor. Her bir proje birbirine ekleniyor, dengeleniyor ve birbirine destek oluyor. Buradaki 41 dükkanın yarısı müze şeklinde, yarısı da üretimin ve satışın gerçekleştirileceği bir Osmanlı çarşısını andıran güzel bir mekan olacak."