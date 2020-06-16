Sivas'taki zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazada sürücü Ateşoğlu ile araçta bulunan Batuhan Ateşoğlu, Hakan Uzdemir ve Muhammed Demirkaya yaralanmıştı.

Sivas- Ankara kara yolunun Yıldız Dağı mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Serdal Ateşoğlu (35), Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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