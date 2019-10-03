Son Dakika Haberleri: Sivas takımlarının kupadaki rakipleri belli oldu
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Sivas takımlarının kupadaki rakipleri belli oldu

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kurası çekildi.

Sivas takımlarının kupadaki rakipleri belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kurası çekildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. 4. Tur'da, Süper Lig'den kupaya dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Bu turda Sivas'ı temsil eden D.G. Sivasspor, TFF 2. Lig takımlarından Başkent Akademir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile Sivas Belediyespor ise Süper Lig takımlarından Göztepe ile eşleşti.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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