SİVAS Tamir için girdiği patosta sıkıştı, itfaiye kurtardı
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Tamir için girdiği patosta sıkıştı, itfaiye kurtardıSivas'ta merkeze bağlı Kızılcaköy'de bakım yapmak için girdiği patosta sıkışan Abuzer Tüten (69) itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:57 Kaynak: DHA
Tamir için girdiği patosta sıkıştı, itfaiye kurtardı Sivas
'ta merkeze bağlı Kızılcaköy'de bakım yapmak için girdiği patosta sıkışan Abuzer Tüten (69) itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kızılcaköy'de yaşandı. Çiftçilik yapan Abuzer Tüten bakım yapmak için saman yapmakta kullanılan patosun içerisine girdi. Alt eleği değiştirmeye çalışan Tüten sağ ayağını sıkıştırdı. Durumu fark eden yakınları 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve Sivas Belediyesi İtfaiye
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Tüten sıkıştığı yerden çıkarıldı. Tüten ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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