Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut - Son Dakika

Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut

14 dakika önce

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir firmada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için üretilen antibakteriyel tabutlar Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas'tan 16 ülkeye koronavirüse özel antibakteriyel tabut, System.String[]
SİVAS'ta faaliyet gösteren bir firmada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için üretilen antibakteriyel tabutlar Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını defin işlemleri için gerekli olan tabut ihtiyacını da artırdı. Sivas'ta faaliyet gösteren bir fabrika, koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretimine başladı. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, bu yönüyle Türkiye'de tek oldu. Fabrikada üretilen tabutlar, koronavirüs ölüm sayısının yüksek olduğu ülkeler olan İtalya, Amerika, İspanya ve Almanya olmak üzere 16 ülkeye gönderiliyor. Antibakteriyel tabutlar, cenaze ile birlikte gömüldüğünde virüsün toprağa geçmesini engelliyor.

'TAŞIYANLARI DA KORUYOR'

Şu ana kadar bine yakın tabutu yurt dışına gönderdiklerini söyleyen firma sahibi Volkan Yılmaz, "Covid-19 nedeniyle dünyaya yayılan salgın sonrası antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Tabutlarımızın özelliği antibakteriyel olmasının yanı sıra sızdırmazdır. Tamamen bakteri ve virüs geçirmemektedir. Tamamen kurşun kaplama ve tek kullanımlıktır. Cenazeyi koyduğumuz zaman taşıyanlara virüs geçirmeden defini sağlanmaktadır. Biz firma olarak daha önce bir alt yapımız olduğu için dünya genelinde tüm adli tıp kurumlarıyla çalışıyoruz. Başta Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere ve son zamanlarda aktif olarak İtalya'ya gönderiyoruz. Normalde ise satışını yaptığımız 16 ülke var. Yoğunlukta ise 4 ülkeye gönderiyoruz. Türkiye'de ise sektörde tek ve lideriz" dedi.


- Sivas
Koronavirüs, Almanya, İtalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:13 Kaynak: DHA

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