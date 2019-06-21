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Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı

1 saat önce

Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandıİSTANBUL'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 6 bin kişi, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti.

Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı
İSTANBUL'da 23 Haziran Pazar günü yapılacak Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 6 bin kişi, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul'a gitti.
AK Parti Sivas İl Başkanlığı, 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmeni taşımak için yaklaşık 100 otobüs tahsis etti. Oy kullanmak isteyen yaklaşık 6 bin kişi otobüs terminalinde düzenlenen törenle İstanbul'a gönderildi.
AK Parti Sivas İl Başkanvekili Yusuf Tanrıverdi Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edilerek seçimin yeniden yapılması kararı aldıktan sonra hız kesmeden çalışmalarda başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında genel merkez teşkilat başkanlığımızın ve il başkanımızın talimatları çerçevesinde oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk" dedi.
İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini ifade eden Tanrıverdi, "İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti genel merkez iletişim merkezine ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Sivas ve ilçelerinden yaklaşık 6 bin seçmenimizi teşkilatımız aracılığı ile İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 5-6 bin seçmen vatandaşımız da kendi imkanları ile İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır" diye konuştu.
Sivas'tan 6 bin kişi, oy kullanmak için İstanbul'a uğurlandı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
AK Parti, Sivas, İstanbul, Güncel
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