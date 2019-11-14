Sivas'tan 81 ile keçi peyniri

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 25 bin metrekare alan üzerine kurulan keçi çiftliğinde üretilen peynirler kargoyla 81 ile gönderiliyor. Günlük yaklaşık 70 kilo, aylık ise 2 ton üzerinde 6 çeşit peynir üretilen tesisteki katkısız ürünleri, özellikle kanser hastaları tercih ediyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yaşayan evli 3 çocuk babası Mehmet Ali Arslan (59), 20 sene Almanya'da mobilya firmasında çalıştı. Daha sonra 2000 yılında Türkiye'ye dönen Arslan, İstanbul'da da aynı sektörde ticaret yaptı. Bir süre sonra memleketi Sivas'ın İmranlı ilçesine dönen Arslan, buraya yatırım yapma kararı aldı. İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sivas- Erzincan karayolu üzerindeki arazisine 2017 yılında keçi çiftliği kurdu. 4 bin 500'ü kapalı olmak üzere 25 bin metrekare alanda kurulan ve içerisinde sağımhane, doğumhane, peynirhane, hastanenin de bulunduğu tesiste 400 keçiden alınan sütten katıksız peynir üretimi yapılıyor. Tesiste günlük yaklaşık 70 kilo, aylık ise 2 ton üzerinde 6 çeşit peynir üretiliyor. Bu peynirler kargoyla 81 ile gönderiliyor.

'HEDEFİMİZ PEYNİRLERİ YURT DIŞINA PAZARLAMAK'

Tesis hakkında bilgi veren işletme sahibi Mehmet Ali Arslan, Geçen sene 2-3 çeşit peynirimiz vardı. Bu sene yelpazeyi genişlettik. 5-6 çeşit peynir ve çok doğal kahvaltılık tereyağı yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Peynirin merkezi Kars'a, Ardahan'a buradan kargo ile peynir gönderiyoruz. İşletme olarak hedefimiz önce yurt içi, daha sonra yurt dışı. Bizim keçilerimiz İsviçre menşeilidir. İnşallah birkaç yıl sonra hedefimiz bu peynirleri yurt dışına pazarlamak dedi.

'KANSER HASTALARI KATKI İSTEMİYORLAR'

Ürettiği peynirleri en çok kanser hastalarının tercih ettiğini belirten Arslan, Özellikle peynirlerimizin saf, katıksız ve doğal olması nedeniyle müşteriler geliyor. Kanser hastaları katkı istemiyorlar. Şu anda aylık düzenli olarak gönderdiğimiz kanser hastası müşterilerimiz var. Bizim kullandığımız maya dahi normal doğal maya ve sürekli merada kalıyor. Taze peynir yapıyoruz. Tulum peyniri, otlu ve salamura peyniri yapıyoruz dedi.

'ÇOK GÜZEL PEYNİRLERİ VAR'

Ankara'da yaşayan ve sıklıkla Erzurum'a giden Ahmet Doğan, her geçişinde tesisten keçi peyniri aldığını belirterek, 'Her ay Erzurum'a gidip geliyorum. Çocuklarım orada, giderken buradan peynir alıyorum. Memnun kalıyorlar. Dönerken Ankara'ya yine alıyorum. Tavsiye de ettim, arkadaşlarım da buradan alıyorlar. Çok memnunum, çok güzel peynirleri var. Keçi peynirinin koyun peynirinden farkını tatmadan bilemezsiniz. Biz tattıktan sonra anladık. Devamlı alıyorum, gelemediğim zaman ise telefon açıyorum kargo ile gönderiyorlar dedi.