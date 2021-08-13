Afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği - Son Dakika

Sivas'tan, sel nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Karayolları, DSİ ve AFAD'dan 25 iş makinesi ve 50 personel gönderildiğini açıkladı.

Ayhan, paylaşımında, "Yaraları birlikte sarmak için yoldayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Rabb'im tüm afetlerden ülkemizi muhafaza etsin." ifadesini kullandı.