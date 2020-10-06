Sivas'tan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Sivas'ta, Zara Belediyesi, hizmet binasına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.

Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal altında olduğunu belirten Çelik, "Oradaki sivil vatandaşlara yıllardır zulüm yapılmaktadır. Bu duruma tepkimizi belirtmek üzere bayraklarımızı asmış bulunmaktayız. Biz tek milletiz ama iki devletiz, gönül bağımız var, tarihimiz var." dedi.

Azerbaycan'ın liderliğini yapan Ebul Feyz Elçibey'e ve Türk büyüklerine Allah'tan rahmet dileyen Çelik, "Bu zulmün er ya da geç biteceğine inanıyorum. Türk Devleti olarak Azerbaycan Devletinin ve tüm Türk devletlerinin yanındayız. Doğu Türkistan'daki zulmün de biran evvel bitmesini niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Dünya coğrafyasında, Türk coğrafyasında Türk'e karşı yapılan zorbalıkları kınadıklarını aktaran Çelik, dualarının Türk İslam milleti ile olduğunu ifade etti.