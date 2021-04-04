Sivas'tan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demokrasimize ve millet iradesine sahip çıkmak hepimizin görevi. Artık ülkemizde darbeler beyhude uğraşlar, darbeye giden her türlü yol çıkmaz sokaktır. Milletin iradesinin ve gücünün üstünde başka bir güç yoktur. 15 Temmuz'da bunu anlamış olmanız lazımdı." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin de sosyal medyadan, milli iradeye karşı vesayet kimden ve nereden gelirse gelsin mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Bu ülkeyi de hükümeti de milli iradeyi de sizlere yedirmeyeceğiz! Vesayet günleri bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden "Milli iradenin yanındayız" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Birliğimizin, bekamızın ve demokrasimizin teminatı, milletimiz ve onun yüce iradesidir. Cumhuriyet Üniversitesi ailesi olarak demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı tekrarlıyor, 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi hedef alan her türlü vesayetin ve darbenin karşısında devletimizin yanında olduğumuzu ve milli iradenin üstünde hiçbir fani güç tanımadığımızı beyan ediyoruz."

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ise sosyal medya hesabından, topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan vesayet aklının eski Türkiye'de kaldığını belirtti.