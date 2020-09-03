Sivas'tan botla yolculuğa çıkan baba-oğul, Samsun'a ulaştı - Son Dakika

SİVAS'ta yaşayan Orhan Erdal Çakırer (55) ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer (25) Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle, 9 günde botla kürek çekerek geçtiği Kızılırmak Nehri'nin Samsun'da Karadeniz'e döküldüğü noktaya ulaştı. Bin 556 kilometreyi ve güzergahtaki 8 ili botla geçen olan baba-oğul, "Milli mücadele ruhunu az da olsa tatmış olduk" dedi.

Sivas'ta yaşayan Orhan Erdal Çakırer ile oğlu Muhammet Mustafa Çakırer, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılırmak Nehri'ne botla kürek çekerek geçip, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere ilk adımı attığı Samsun'a ulaşmaya karar verdi. Bu kapsamda baba-oğul, 25 Ağustos'ta botla Sivas'tan yola çıkarak, bin 556 kilometre kürek çekti ve bugün Samsun'da Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktaya ulaştı. Baba ve oğlu, nehirde, barajlar ve Hidroelektrik Santralleri'nin olduğu kısımları ise karayoluyla aşmak zorunda kaldı. Geceleri kamp yaparak konaklayan ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde kalan Orhan Erdal ve Muhammet Mustafa Çakırer, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde ise Sivas'ta olacak.