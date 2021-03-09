İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu - Son Dakika

İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu

09.03.2021 13:17

İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu Sivaslılar, Sivas'tan çok İstanbul'da yaşıyor TUİK verilerine göre Sivas'ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu TUİK verilerine göre Sivas'ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul'da yaşayan...

İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu

Sivaslılar, Sivas'tan çok İstanbul'da yaşıyor

TUİK verilerine göre Sivas'ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu

SİVAS - TUİK verilerine göre Sivas'ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kayıtlarına göre, 2021 yılının başı itibariyle, Sivas nüfusuna kayıtlı olan toplam kişi sayısını 1 milyon 961 bin 419 olarak açıkladı. Uslu, Sivas nüfusuna kayıtlı Sivaslıların 564 bin 444'ünün Sivas'ta, 1 milyon 396 bin 975'inin ise başka illerde yaşadığını belirtti. Sivaslılar ise vatandaşların iş bulmak için büyük şehirlere göç ettiğini söylüyor.

En çok Sivaslı İstanbul'da

TÜİK verilerine Sivaslıların yüzde 55'i İstanbul'da, yüzde 11,4'ü ise Ankara'da ikamet ediyor. İstanbul'da 768 bin 338, Ankara'da 159 bin 644 Sivaslı yaşıyor. Bu iki şehri, 92 bin 233 ile Kayseri ve 79 bin 532 Sivaslı ile İzmir takip ediyor.

En sor tercih Ardahan

ADNKS verilerine göre; sadece İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı, 629 bin 795 olan Sivas İlinin toplam nüfusundan yaklaşık olarak 150 bin kişi daha fazla iken, diğer illerde yaşayan toplam Sivaslı sayısı ise Sivas nüfusunun 2 katından fazla. Sivaslıların en az sayıda yaşadığı iller ise; 189 kişi ile Ardahan, 191 kişi ile Kilis ve 281 kişi ile Bayburt.

Sivas'ta yüzde 10 bayancı

2021 yılının başı itibariyle ADNKS verilerine göre Sivas'ta toplamda 629 bin 975 kişi ikamet ediyor. Bunun nüfusun 564 bin 444'ü Sivas nüfusuna kayıtlı iken, 65 bin 351 kişisi ise başka illerin nüfusuna kayıtlı.

Sivas'ta en çok Tokatlı var

ADNKS verilerine göre Sivas'ta; 6 bin 732 Tokatlı, 4 bin 959 Kayserili ve 4 bin 955 Malatyalı yaşıyor. Bu 3 il, Sivaslı olmayıp Sivas'ta yaşayanların dörtte birini oluşturuyor. Bunların yanı sıra Sivas'ta 3 bin 437 Yozgatlı ve 2 bin 571 Kahramanmaraşlı ikamet ediyor. Sivas'ta, sadece 36 kişi ile en az sayıda yaşayanlar ise Yalovalılar. Bu ili ise 88 kişi Edirne ve 99 kişi ile de Kırklareli takip ediyor.

"İş bulurum umuduyla büyük şehirlere göç ediyorlar"

Vatandaşlardan İbrahim Karahan, "Sivaslıların İstanbul'u tercih etmesinin sebebi bence burada iş imkanının ve fabrikaların fazla olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İş istidamı fazla yok, olan istihdamlar da büyük şehirlere çekiliyor. Yatırımcı burayı tercih etmiyor bence bundan " şeklinde konuştu.

İlyas Zeki ise "Burada en önemli etkenin ben iş ve iş yeri olduğunu düşünüyorum. Yatırım eksikliğinin olduğunu görüyorum çünkü kamu yatırımlarının az olduğundan dolayı. İş yeri olsa da mevsimlik iş yerleri oluyor. Burada ki insanlar çalışmak için büyük şehirlere gidiyorlar. Daha önceden planlanmış bir senaryo vardı. Toprağı insandan uzaklaştırma buda eğitimin merkeze çekilmesiyle oluşturuldu, dolayısıyla topraklarımız bir nevi sahipsiz bırakılmış oldu. Çünkü insanlar çocuklarını okula gönderebilmek için merkeze geliyorlar. Fakat iş yeri olmağı için iş bulurum umuduyla büyük şehirlere göç ediyorlar bundan dolayı Sivaslılar dışarda daha fazla. Mesela benim ailemin tamamı dışarda. Biz 12 aileyiz şu an da 12'side dışarda bit tek ben geriye dönüş yaptım. Memleket hasreti ağır bastığından dolayı" dedi.

İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu
İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Sivas, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı 629 bin oldu - Son Dakika Ekonomi


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