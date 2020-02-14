Sivas'tan deprem bölgesine 3 tır yardım - Son Dakika

Sivas'tan deprem bölgesine 3 TIR yardım

SİVAS'ta toplanan 3 TIR gıda yardımı törenle Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine gönderildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde kentte toplanan gıda yardımlarının Elazığ'a gönderilmesi için program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, "24 Ocak'ta gerçekleşen depremde Elazığ ve Malatya illerimizde can ve mal kayıpları oldu. Toplumumuz yek vücut oldu, birlikte oldu. Bu acının üstesinden geldik ve birlikteliğimizi daha da artırdık. İyileştirme sürecine devam ediyoruz. İlimizde de bu anlamda hayırseverlerimizin destekleri oldu. Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun 8 bin 500 koli yardımı bugün göndereceğiz. Rabbim hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesinin taşındığı TIR, Elazığ'a uğurlandı.