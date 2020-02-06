Sivas'tan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

Sivas'tan deprem bölgesine yardım

6 saat önce

SİVAS Valiliği tarafından düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Sivas'tan deprem bölgesine yardım, System.String[]

SİVAS Valiliği tarafından düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde toplanan yardımların Elazığ'a gönderilmesi için program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.Törende konuşan Vali Salih Ayhan, "Bu acılar bizi yekvücut eyledi, birlikteliğimizi daha da güçlendirdi. İnşallah Rabbim bizi kazadan, beladan muhafaza eylesin. Çığ felaketi yaşandı, yüreğimiz orada, gönlümüz orada. Duamız ve desteğimiz onlarla. İstanbul'da uçak kazası oldu, yüreğimiz sızladı. Rabbim bunlardan bizi muhafaza eylesin" dedi. Vali Ayhan, doğal afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaparak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesi taşıyan TIR, Elazığ'a uğurlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:36 Kaynak: DHA
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