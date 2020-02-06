Sivas'tan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

SİVAS Valiliği tarafından düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesi taşıyan TIR, Elazığ'a uğurlandı.