Sivas'tan depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Sivas'tan depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Sivas'ta, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde, Valilik organizasyonuyla toplanan 3 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Sivas'tan depremzedeler için 3 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Sivas'ta, İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde, Valilik organizasyonuyla toplanan 3 tır yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.

Vali Salih Ayhan, tarihi jandarma binası önünde düzenlenen programda yaptığı konuşmada hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen depreminin ardından Sivas olarak tek vücut olduklarını dile getiren Ayhan, acının üstesinden gelmek ve bölge halkına sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Bir hafta içinde 7 tır ihtiyaç malzemesinin bölgeye gönderildiğini belirten Ayhan, "Bütün illerimiz bu konuda yoğun gayret göstermektedir. Tabii ki ilimizde de bu konuda hayırseverlerin olağanüstü yardımları oldu." dedi.

Depremzedeler için İçişleri Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda 8 bin 500 koli hazırlandığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'daki depremzede kardeşlerimize Sivas halkı olarak gösterdiğimiz duyarlılık ve yardım seferberliği takdire şayandır. Sivas halkına ve hayırsever iş insanlarımıza minnettarım. Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bu hayır ve hasenatları kabul eylesin. Bizleri daha büyük husumetlerden uzak tutsun. Daha büyük afetlerden de muaf olabilmek için diri, tedbirli ve birlikte olacağız inşallah. Takdiri elbette Allah'a bırakacağız."

Yardım malzemesi yüklü tırlar, duanın ardından yola çıkarıldı.

Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

Malatya, Elazığ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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