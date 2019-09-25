Son Dakika Haberleri: Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek

1 saat önce

Sivas'ta bir araya gelen STK'lara bağlı kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerine destek verdi.

Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek, System.String[]

Sivas'ta bir araya gelen STK'lara bağlı kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerine destek verdi.


Sivas'ta kent meydanında toplanan kadınlar düzenledikleri basın açıklaması ile destek mesajları verdi. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Kübra Yaraş, Diyarbakır'da başlatılan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak idare olduğunu belirtip, "Tarih Diyarbakır annelerini ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyesi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarına kavuşmayı isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır."dedi. - SİVAS

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu
Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun AK Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:37:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]