Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi - Son Dakika

Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi

6 saat önce

Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas Ticaret Borsası tarafından hazırlanan, temel gıda, giyecek, temizlik ve hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve çocuk maması, ısıtıcı ile battaniyeden oluşan yardım malzemesi yüklü 2 tır Elazığ'a uğurlandı.

Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım gönderildi, System.String[]

Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Sivas Ticaret Borsası tarafından hazırlanan, temel gıda, giyecek, temizlik ve hijyen malzemeleri, çocuk bezi ve çocuk maması, ısıtıcı ile battaniyeden oluşan yardım malzemesi yüklü 2 tır Elazığ'a uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, millet olarak üzüntüde ve sevinçte bir araya gelinebildiğini söyledi.

Türk milletinin bu tür durumlarda tek vücut olduğunu anlatan Ayhan, "Deprem kaçınılmaz. Depremin farkında olarak bilinçli, şuurlu şekilde yaşamamız, tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de depremin ardından başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini bölgeye göndereceklerini söyledi.

Doğal afetlere karşı devlet ve millet olarak hazırlıklı olunması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin ettik." diye konuştu.

STSO Başkanı Mustafa Eken ise iki günde vatandaşlar, esnaf ve oda üyelerinin desteğiyle 2 tır yardım topladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesi taşıyan tırlar Elazığ'a gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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