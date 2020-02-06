Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

14 dakika önce

Sivas Valiliğince düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Sivas'tan Elazığ'daki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Sivas Valiliğince düzenlenen kampanyayla toplanan temel gıda, giyecek, mutfak malzemeleri, yatak, ısıtıcı ve battaniye gibi yardım malzemeleri, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, Türkiye'nin sıkıntılı ve üzüntülü günlerden geçtiğini söyledi.

Bunların üstesinden, metanet ve birliğin muhafaza edilerek gelineceğine işaret eden Ayhan, "83 milyon vatandaşımızın duyguları, destekleri afet bölgesine yönelmiş vaziyette." dedi.

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından, ihtiyaca göre yardımların toplandığını dile getiren Ayhan, "Bu acılar bizi yekvücut eyledi, birlikteliğimizi daha da güçlendirdi. İnşallah Rabb'im bizi kazadan, beladan muhafaza eylesin. Çığ felaketi yaşandı yüreğimiz orada, gönlümüz orada. Duamız ve desteğimiz onlarla. İstanbul'da uçak kazası oldu, yüreğimiz sızladı. Rabb'im bunlardan bizi muhafaza eylesin." diye konuştu.

Vali Ayhan, doğal afetlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yaparak, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivaslıların yardımseverlik ve hayırseverliklerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bilgin, Elazığ'da meydana gelen depremde, Van'da meydana gelen çığ felaketinde ve İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bu tür afetlere karşı tedbirli olunması gerektiğini dile getiren Bilgin, hayırseverlere katkıları için teşekkür etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de katıldı.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesi taşıyan tır Elazığ'a yola çıktı.

Cumhuriyet Meydanı, Elazığ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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