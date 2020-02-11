Sivas'tan Elazığ, Malatya ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Elazığ, Malatya ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi - Son Dakika

Sivas'tan Elazığ, Malatya ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi

7 saat önce

Sivas'tan 7 tır insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Sivas'tan Elazığ, Malatya ve İdlib'e 7 tır insani yardım malzemesi, System.String[]

Sivas'tan 7 tır insani yardım malzemesi, Elazığ, Malatya ve Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, hayırseverlerin bağışlarının kabul olması temennisinde bulundu.

Türk insanının her zaman hayırsever olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Son bir aydır bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar bizim birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdi. İdlib'e bakanlığımız koordinesinde Elazığ ve Malatya'ya ise valiliğimizin öncülüğünde yardımlar gönderiyoruz. İdlib'e müftülüğümüzün koordinesinde hayırseverlerimizin desteğiyle 4 tır gidiyor. 3 tır ise Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimize gidiyor. Hangi malzemeye ihtiyaç varsa bunlara uygun gönderiliyor. Tırların içerisinde 7 bin 750 paket gıda malzemesi var."

Yardım malzemesi yüklü tırlar, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

Programa, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Aksu vatandaşlar da katıldı.

Malatya, Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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