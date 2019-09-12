Son Dakika Haberleri: Sivas'tan Emre tepkisi: Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibiz!
Son Dakika Spor Haber

Sivas'tan Emre tepkisi: Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibiz!

9 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un İdari Menajeri Oray Baykal, gündemlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sivas'tan Emre tepkisi: Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibiz!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un İdari Menajeri Oray Baykal, gündemlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Baykal, transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Emre Kılınç'ın geleceği hakkında da konuştu.


Oray Baykal'ın açıklamaları şu şekilde: "Emre Kılınç, bizim için çok değerli bir oyuncu. Milli Takım'da da Şenol Güneş şans veriyor. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Transfer dönemi kapandı. Sivasspor'un başarısı için Emre mücadele ediyor. Bu dönemde Emre Kılınç ile ilgili konuşulmasını doğru bulmuyorum. Sivasspor'da mutlu. O zaman ben de Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibim. Bunda bir mantık var mı? Herkes TFF'ye listesini verdi. Emre Kılınç, Sivasspor'da mutlu. Ocak ayı için iddialar olabilir ama o zaman Ocak ayında bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor...

Emre Kılınç, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pancu: Lucescu, Sergen'e çekirdek yemeyi yasakladı
Beren Güney, Beşiktaşlı futbolcu Elneny'nin kendisine attığı mesajları paylaştı Georges-Kevin N'Koudou: En sevdiğim kitap Kuran-ı Kerim Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezasını 3 maça indirdi! Fenerbahçe maçında sahada olacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'tan Emre tepkisi: Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibiz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]