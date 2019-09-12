Sivas'tan Emre tepkisi: Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibiz!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un İdari Menajeri Oray Baykal, gündemlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Baykal, transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Emre Kılınç'ın geleceği hakkında da konuştu.



Oray Baykal'ın açıklamaları şu şekilde: "Emre Kılınç, bizim için çok değerli bir oyuncu. Milli Takım'da da Şenol Güneş şans veriyor. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Transfer dönemi kapandı. Sivasspor'un başarısı için Emre mücadele ediyor. Bu dönemde Emre Kılınç ile ilgili konuşulmasını doğru bulmuyorum. Sivasspor'da mutlu. O zaman ben de Beşiktaş'ın bütün oyuncularına talibim. Bunda bir mantık var mı? Herkes TFF'ye listesini verdi. Emre Kılınç, Sivasspor'da mutlu. Ocak ayı için iddialar olabilir ama o zaman Ocak ayında bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



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