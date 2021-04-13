Sivas'tan geçen yıl 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika

Sivas'tan geçen yıl 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

13.04.2021 13:33
Sivas'tan geçen yıl 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Güller, son 10 yılda Sivas'ın ihracatının yüzde 53 gibi önemli bir yükselişle 76 milyon dolara yükseldiğini belirterek, Sivaslı ihracatçıların 12 ülkeye 2020'de ilk defa ihracat yaptığını, toplam 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Güller, son 10 yılda Sivas'ın ihracatının yüzde 53 gibi önemli bir yükselişle 76 milyon dolara yükseldiğini belirterek, Sivaslı ihracatçıların 12 ülkeye 2020'de ilk defa ihracat yaptığını, toplam 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından düzenlenen ve KOBİ'leri ihracat özendiren KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları'nın sonuncusu, Sivas'a yönelik olarak çevrim içi gerçekleştirildi.

Katılımcılar; nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına ilişkin birçok konuda bilgilendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Sivas'ın ihracatının son 10 yılda yüzde 53 artarak 76 milyon dolara yükseldiğini, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine yönelik başarılı bir ihracat performansı sergilendiğini bildirdi.

Sivaslı firmaların geçen yıl ABD'ye 12,7 milyon dolar, Çin'e 12,5 milyon dolar, Almanya'ya 7,4 milyon dolarlık ihracata imza attığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"2020'de Sivas'tan 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasında önceki yıla göre Tayland'da yüzde 277, Avusturalya'da yüzde 208, İsrail'de yüzde 83 artış yakalandı. Sivaslı ihracatçılarımız Kongo'dan Vietnam'a, Kolombiya'dan Estonya'ya toplam 12 ülkeye 2020'de ilk defa ihracat yaptı. Toplam 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En çok ihracat 25,9 milyon dolarla makine aksamlarında yapılırken, onu 17,8 milyon dolarla madencilik, 5,9 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi."

Gülle, Sivas'ın ihracatında Türkiye'nin rekabet avantajına sahip olduğu ürünlerin mermer ve travertenler, buğday unu, vermikülit, perlit ve kloritler, mobilyalar, ahşap mobilyalar ve ısı pompaları olduğunu bildirdi.

Kentin geçen yıl en çok transmisyon mili, krank, blok mermer, traverten, tıbbi mobilya aksam ve parçası, dezenfektan, yontulmuş mermer ve su mermeri ihraç ettiğini aktaran Gülle, Sivas'ın, tarım ve hayvansal mamuller sektörlerinde de coğrafi işaretli ürünleriyle büyük potansiyel taşıdığını kaydetti.

"Eğitimlerimiz sayesinde her ay 1.500 firma ihracata başlıyor"

İsmail Gülle, geçen ay Sivas'ta ilk kez jeotermal su ile yetiştirilen yerli domates ihracatına da başlanıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düne kadar dışarıdan meyve-sebze ithal eden Sivas, artık dünyaya ürün satıyor. Sivaslı yatırımcılarımızı, üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizden beri yurdumuzun her bir köşesinde, ihracat ailemize yeni üyeler, yeni ihracatçılar kazandırmak için büyük bir hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatı teşvik etmek ve firmalarımızı ihracata başlatmak adına, dünyada uygulanan pek çok modeli detaylı bir şekilde inceledik. Çalışmalarımızın sonucunda, kendi alanında ilkleri barındıran 'TİM KOBİ İhracat Seferberliği' ortaya çıktı. Bugün ilk eğitim programımız üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Bu sürede ihracat ailesine 35 bin 677 firma katıldı. İhracatçı sayımız 100 binlerle anılıyor. Bu eğitimler sayesinde her ay ortalama 1.500 firma ihracata başlıyor."

Gülle, Sivas'a yönelik gerçekleştirilen programa katılan yüzlerce firma temsilcisi ve girişimcinin ihracata ilk adımını atacağına yürekten inandığını kaydetti.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İhracat, Türkiye, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'tan geçen yıl 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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