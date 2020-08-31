Sivas'tan Giresun'a yardım eli, ekipleri bizzat vali koordine etti - Son Dakika

- Sivas'tan Giresun'a yardım eli, ekipleri bizzat vali koordine etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'tan Giresun'a gönderilen yardım ekiplerinin koordinasyonunu bizzat kendisi yaptı

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'tan Giresun'a gönderilen yardım ekiplerinin koordinasyonunu bizzat kendisi yaptı.

Geçtiğimiz hafta yağan yoğun yağış sonrası selin vurduğu Giresun Dereli'de hayatın normalleşmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Giresun'a bir yardım eli de Sivas'tan uzandı. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren Sivas İl Özel İdaresi ve Sivas AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Meydana gelen sel baskınına müdahale etmek üzere; Sivas'tan 8 arama ve kurtarma personeli, 2 adet 4x4 kurtarma aracı, 2 kepçe, 2 greyder, tam donanımlı kurtarma aracı ile yeteri kadar teçhizatla hemen görevlendirilmiş ve yaraları sarmak üzere bölgeye 23 Ağustos'ta ulaşmıştı.

Sivas Valisi Salih Ayhan koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi ve AFAD personelleri, ekipmanları ve araçları ile ikinci kez Giresun sel bölgesine takviye desteğinde bulundu. Aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen sel olayının hemen akabinde AFAD ve il özel idare ekipleri bölgeye intikal etti. Sivas ekibi halen bölgede temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas ekiplerini bizzat vali koordine etti

Giresun'a giden Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'tan giden ekipleri bizzat kendisi koordine etti. Günlerdir Giresun'da bulunan Vali Ayhan, giydiği çizmeleri ile afetten zarar gören bölgeleri yerinde inceleyip afetzedelerin taleplerini dinledi. Ayhan'a AFAD Sivas İl Müdürü Nazif Ekinci, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman da eşlik etti.