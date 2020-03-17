Sivas'tan İdlib'e un yardımı - Son Dakika
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Sivas'tan İdlib'e un yardımı

6 saat önce

Sivas'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 50 ton un İdlib'e gönderildi.

Sivas'ta başlatılan yardım kampanyasında toplanan 50 ton un İdlib'e gönderildi.

Sivas Valiliği öncülüğünde toplanan unun bölgeye gönderilmesi amacıyla tarihi jandarma binası önünde tören düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas halkının İdlib'deki kardeşlerine gönül ellerini uzatmaya devam ettiğini söyledi.

Sivas halkının cömert, yardımsever, hayırsever olduğunu belirten Ayhan, "Sivas'ın cömertliğini gönül coğrafyamıza uğurlayacağız. Bu yardımlar bizi her türlü belalardan ve afetlerden muhafaza eylesin. Hayır yaparak mazlumun, garibin duasını alarak da inşallah bu belalar defolacak. Bunlar bir imtihandır ama tedbirimizi de alacağız." dedi.

Dua edilmesinin ardından 2 yardım tırı, unların İdlib'deki ihtiyaç sahiplerini ulaştırılması için yola çıktı.

Törene, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile diğer il yöneticileri de katıldı.

Sivas'tan İdlib'e un yardımı

Jandarma, İdlib, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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