Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi - Son Dakika

Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi

6 saat önce

SİVAS (İHA) – Sivas'ta AFAD ve Diyanet Vakfı tarafından 7tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile İdlib'de ki siviller için yola çıktı.

Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi, System.String[]

SİVAS (İHA) – Sivas'ta AFAD ve Diyanet Vakfı tarafından 7tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile İdlib'de ki siviller için yola çıktı.


Tırların Sivas'tan hareketini; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çeşitli STK temsilcileri takip etti. Yapılan duanın ardından tırlar yola çıktı.


Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayhan, "Özellikle İdlib'e giden yardımlarımız hayırseverlerimizin desteğiyle yaklaşık 4 tır İdlib'e gidecek buna ilaveten de Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimiz için bakanlığımızın belirttiği AFAD başkanı tarafından içeriği belirtilen formata uygun 7 bin 750 paket ve buna ilave olarak da valiliğimizin 750 koli yani toplamda 8 bin 500 koli Elazığ ve Malatya'ya gönderiliyor" dedi. - SİVAS

Malatya, Elazığ, İdlib, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Kasım Süleymani detayı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]