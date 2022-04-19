Irak'a solucan gübresi ihraç edildi - Son Dakika
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Irak'a solucan gübresi ihraç edildi

19.04.2022 19:20

Sivas'ta Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ'de (SORTAŞ) üretilen sıvı solucan gübresi Irak'a ihraç edildi.

Sivas'ta Valilik, Belediye, İl Özel İdaresi, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan Sivas Organik Tarım AŞ'de (SORTAŞ) üretilen sıvı solucan gübresi Irak'a ihraç edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, SORTAŞ'ın Irak'a solucan gübresi ihracatı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, heyecan verici, umut dolu bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Üniversitelerin bilgi ürettiğini, şehirlerin de ona katkı sağladığını belirten Ayhan, "Bir tır ama bunun daha da artacağını, umut dolu olduğunu, heyecan verici bir çalışma olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Üç amacın gerçekleştiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Birincisi kurumlar arası güzel bir iş birliği var ve bu çok değerli bir durumdur. Bu her yerde olmaz, Sivas'ta bu var. Belediye, ticaret odası, rektörlük ve valilik. Hiç kimsenin bir beklentisi yoktur, yeter ki şehrin değerlerine katkı sağlasın. İkincisi tarım alanında yapılan özgün bir çalışma ve çok değerli bir çalışma. Gübre fiyatlarındaki durum göz önünde bulundurulduğu zaman hem toprağımızı korumak hem de az bir maliyetle daha yüksek verim elde etmek için organik bir gübre. Üçüncüsü ise üniversite hocasının fikrinin hayat bulması, inşa olması, bu çok değerli. Hep diyoruz ya üniversite sanayi iş birliği, bu açıdan baktığımız zaman bu da çok değerli. İstihdam olacak, üretim olacak, şehrimize değer katacak."

Çok boyutlu bir çalışmanın hayata geçmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Ayhan, "Üç yıl önce temel atıyorsun, kurumsallaşıyorsun, tesislerini kuruyorsun, testlerden geçiyor, onaylanıyor ve artık alıcı buluyor. Uluslararası bir alanda artık ben de varım diyor. Buna sahip çıkacağız, sermayesini daha da artırıp kapasitesini artıracağız. Marka olma yolculuğumuzu daha güçlü bir şekilde devam ettirelim." ifadelerini kullandı.

SORTAŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, özellikle iç piyasaya hem katı hem de sıvı solucan gübresi temin ettiklerini söyledi.

Tutar, ilk ihracatlarını Irak'a yaptıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 250 ton ürün göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Irak'a 25 ton sıvı gübre ithal etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, ihracatın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ise Sivas'taki birlikteliğin ekonomiye de olumlu yansıdığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından sıvı solucan gübresini taşıyan tır uğurlandı.

Irak'a solucan gübresi ihraç edildi
Irak'a solucan gübresi ihraç edildi
Irak'a solucan gübresi ihraç edildi
Irak'a solucan gübresi ihraç edildi

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Kamu-özel iş birliğiyle kurulan şirket 'solucan gübresi' ile yurt dışına açılıyor Kamu-özel iş birliğiyle kurulan şirket 'solucan gübresi' ile yurt dışına açılıyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'a solucan gübresi ihraç edildi - Son Dakika


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