Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

- Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi "Al bu da benden sana iz kalsın" diyerek yüzünü de bıçaklamış Boşanmak istediği eşinden kaçarak İstanbul'a gelen genç kadını defalarca kez bıçaklayan Mehmet Katar hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle...

Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi, System.String[]

- Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi

"Al bu da benden sana iz kalsın" diyerek yüzünü de bıçaklamış

İSTANBUL - Boşanmak istediği eşinden kaçarak İstanbul'a gelen genç kadını defalarca kez bıçaklayan Mehmet Katar hakkında, 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kan donduran detayların yer aldığı iddianamede, şüphelinin "al bu da benden sana iz kalsın" diyerek bıçakla eşinin yüzünü kestiği anlatıldı.

Sivas'ta yaşayan ve eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan 20 yaşındaki Süheyla Katar, ailesinin Kartal'daki evine yerleşti. Eşinin peşinden İstanbul'a gelen Mehmet Katar19 Aralık 2019 tarihinde, kendisinde boşanmak isteyen Süheyla Katar'ı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Süheyla Katar ile Mehmet Katar'ın 3 yıllık evli olduğu, müşterek bir çocuklarının bulunduğu ve Sivas ilinde ikamet ettikleri anlatıldı.

Eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan mağdur Süheyla Katar'ın 2019 yılı Ağustos ayında İstanbul Kartal'da bulunan ailesinin yanına geldiği, Mehmet Katar'ın da 16 Aralık 2019 tarihinde Sivas'tan İstanbul'a gelerek mağduru aradığı ve mağdurla görüştüğü belirtildi. Süheyla Katar'ın, eşi Mehmet Katar'dan boşanmak istemesine rağmen şüphelinin boşanmayı kabul etmediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı kaydedildi.

Eşinin peşinden İstanbul'a gelmiş

Mehmet Katar'ın 19 Aralık 2019 tarihinde mağdurun ailesinin evine geldiği, şüphelinin mağdura yine boşanma konusunu sorduğu, mağdurun boşanmak istediğini söylemesi üzerine şüphelinin evden ayrıldığı ve yakında bulunan bir iş yerine giderek bıçak satın aldığı anlatıldı. Şüphelinin bıçağı satın aldıktan sonra mağdurun ailesinin evine gittiği, eşine "madem benden ayrılmak istiyorsun hediyelerimi, sana aldığım takıları geri ver" dediği, mağdurun vermek istememesi üzerine tarafların tartıştıkları, tarafların boşanma davası işlemlerini başlatmak için adliyeye gitmeye karar verdikleri ve birlikte ikametten çıktıkları belirtildi.

"Bu da benden sana iz kalsın" diyerek yüzünü bıçaklamış

Apartmanın merdiven boşluğuna geldikleri sırada Mehmet Katar'ın eşi Süheyla Katar'ın saçlarından tutarak, vücudunun çeşitli yerlerinden 10'dan fazla kez bıçakladığı, mağdurun yere yığıldığı, bu kez yerdeki mağdurun yüzünü çevirerek "al bu da benden sana iz kalsın" diyerek elindeki bıçakla mağdurun yüzünü kestiği vurgulandı. Genç kadınının aldığı bıçak darbeleriyle ağır bir şekilde yaralandığı aktarıldı.

"Şüpheli, suçu planladı"

Adli Tıp Raporu'na göre yaralanmanın hayati tehlikeye neden olduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin işlemeyi düşündüğü suçu planladığı, mağduru birçok kez bıçaklamasına rağmen mağdurun yüzünü çevirerek bıçakla kestiği belirtildi.

20 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Mehmet Katar'ın "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mehmet Katar, İstanbul, Katar, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Teslim olan PKK'lıdan itiraf: Mehmet Süleymanoğlu İstanbul'da bombalı eylem talimatı aldı
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu         
18:04
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu         
10:20
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı         
09:55
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi         
00:27
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'den 'Pes' dedirten görüntüler geldi         
16:51
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 03:09:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'tan İstanbul'a gelip eşini defalarca bıçaklamıştı, 20 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]