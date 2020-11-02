- Sivas'tan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

- Sivas'tan İzmir'e yardım eli

Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi

SİVAS - Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların Sarıldığı İzmir'e bir yardım eli de Sivas'tan uzatıldı. Sivas Valiliği hayırseverlerinde katkısıyla bin adet gıda kolisi ve 300 adet battaniyenin bulunduğu bir tır dolusu yardımı İzmir'e gönderdi. Kent merkezi tarihi jandarma binası önünde yardım tırını uğurlama programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program Kuran-ı kerim tilavetiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, birçok doğal afeti yaşadıklarını ifade ederek, "Bir çok doğal afeti yaşadık yaşıyoruz. Buna ilaveten de tabi küresel bir illet var bunla mücadele ediyoruz. Hamdolsun ki bunların üstesinden gelecek bir değerlere sahibiz. Yardımlaşma, dayanışma Türk milletin en has ve içselleştirdiği ve paylaşmayı kendisine rehber edindiği ekmeğini bölüştüğü temel kavramlardır. Bundan dolayı hakikatten rabim bu duygumuzu bu davranışımızı hep daim eylesin. Bedenen burada olsak ta ruhen, gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bizde Sivas olarak bu duruma duyarsız umarsız kalmamak adına 81 ilimizde olduğu gibi Valiliğimizin koordinesin de hayırsever vatandaşlarımızın desteği v e Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımızın da koordinesinde en azından ilk etapta bir yardım tırımızı yola çıkaralım dedik" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, " Cuma günü İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalanlara da ilgili birimlerimize onları sağ salim çıkarmaları için rabbimden kolaylıklar diliyorum. Deprem olduktan sonra yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik bizim Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi. Bugünde İzmir'de ki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek adına Valiliğimizin koordinesinde Sivaslıların yardım tırını oraya gönderiyoruz. İnşallah bundan sonra böyle programları daha az yaparız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek yardım malzemesi dolu tır İzmir'deki depremzedelere uğurlandı.