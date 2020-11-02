- Sivas'tan İzmir'e yardım eli - Son Dakika

- Sivas'tan İzmir'e yardım eli

02.11.2020 16:48

- Sivas'tan İzmir'e yardım eli Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

- Sivas'tan İzmir'e yardım eli

Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi

SİVAS - Sivas Valiliği İzmir'de ki depremzedelere bir tır dolusu yardım malzemesi gönderdi.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaraların Sarıldığı İzmir'e bir yardım eli de Sivas'tan uzatıldı. Sivas Valiliği hayırseverlerinde katkısıyla bin adet gıda kolisi ve 300 adet battaniyenin bulunduğu bir tır dolusu yardımı İzmir'e gönderdi. Kent merkezi tarihi jandarma binası önünde yardım tırını uğurlama programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program Kuran-ı kerim tilavetiyle başladı. Ardından bir konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, birçok doğal afeti yaşadıklarını ifade ederek, "Bir çok doğal afeti yaşadık yaşıyoruz. Buna ilaveten de tabi küresel bir illet var bunla mücadele ediyoruz. Hamdolsun ki bunların üstesinden gelecek bir değerlere sahibiz. Yardımlaşma, dayanışma Türk milletin en has ve içselleştirdiği ve paylaşmayı kendisine rehber edindiği ekmeğini bölüştüğü temel kavramlardır. Bundan dolayı hakikatten rabim bu duygumuzu bu davranışımızı hep daim eylesin. Bedenen burada olsak ta ruhen, gözümüz, kulağımız hep İzmir'de. Bizde Sivas olarak bu duruma duyarsız umarsız kalmamak adına 81 ilimizde olduğu gibi Valiliğimizin koordinesin de hayırsever vatandaşlarımızın desteği v e Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımızın da koordinesinde en azından ilk etapta bir yardım tırımızı yola çıkaralım dedik" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, " Cuma günü İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçük altında kalanlara da ilgili birimlerimize onları sağ salim çıkarmaları için rabbimden kolaylıklar diliyorum. Deprem olduktan sonra yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik bizim Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi. Bugünde İzmir'de ki kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek adına Valiliğimizin koordinesinde Sivaslıların yardım tırını oraya gönderiyoruz. İnşallah bundan sonra böyle programları daha az yaparız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek yardım malzemesi dolu tır İzmir'deki depremzedelere uğurlandı.

- Sivas'tan İzmir'e yardım eli
- Sivas'tan İzmir'e yardım eli
- Sivas'tan İzmir'e yardım eli
- Sivas'tan İzmir'e yardım eli

Salih Ayhan, Sivas, İzmir, TIR, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Sivas'tan İzmir'e yardım eli - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Altınları almak için yol kenarında gelini döven damat, 'yağma' suçundan tutuklandı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı
Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı         
17:17
Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı         
16:45
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti         
16:11
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular 5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular         
15:30
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü         
15:09
Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı         
14:49
Sokak ortasında bir garip olay! Kadının erkeği dövdüğü anlar kamerada Sokak ortasında bir garip olay! Kadının erkeği dövdüğü anlar kamerada         
14:39
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 17:29:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Sivas'tan İzmir'e yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei