Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına... - Son Dakika

Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına...

6 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - KARTAL'da adliyedeki boşanma işlemleri için evinden çıkan Süheyla Katar'ı 20 defa bıçaklayarak ağır yaralayan saldırganın bir iş yerinden bıçak satın alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına..., System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - KARTAL'da adliyedeki boşanma işlemleri için evinden çıkan Süheyla Katar'ı 20 defa bıçaklayarak ağır yaralayan saldırganın bir iş yerinden bıçak satın alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kartal'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kocasıyla birlikte Sivas'ta yaşayan Süheyla Katar (20), şiddetten kaçarak Kartal'da yaşayan dedesinin yanına sığındı. Eşi Mehmet Katar (26) ise otobüsle İstanbul'a gelerek eşinin bulunduğu adresi tespit etti. Apartmanın önünde eşinin evden çıkmasını bekleyen Mehmet Katar, boşanma işlemleri için adliyeye giden Süheyla Katar'ı apartman kapısının önünde 20 defa bıçakladı. Saldırgan olay yerinden yaya olarak ayrıldıktan sonra otobüse binerek uzaklaştı. Süheyla Katar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan genç kadın tedavi altında olduğu Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüncü ameliyatını oldu. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin gidebileceği yerleri tek tek arayarak Mehmet Katar'ı Pendik'te yakaladı.

MAĞAZADAN BIÇAK ALMIŞ

Bu arada ortaya yeni çıkan yeni görüntülerde, güvenlik kameralarına zanlının olay öncesinde bir mağazaya giderek bıçak aldığı ve olayın ardından koşarak uzaklaştığı görülüyor.


İstanbul, Kartal, Sivas, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
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